E’ stata velina a Striscia nel 96-99: cosa fa adesso e come è diventata – FOTO

Ricordate l’ex velina di Striscia la Notizia Marina Graziani? Ha ballato sul bancone del tg satirico dal 1996 al 1999. Ecco com’è oggi e cosa fa, foto.

Marina Graziani è stata una delle veline più amate della storia di Striscia la Notizia. Sul bancone del tg satirico più famoso della televisione italiana ha ballato per ben tre stagioni, dal 1996 al 1999 facendo coppia prima con Roberta Lanfranchi e poi con Alessia Mancini. I suoi capelli biondi e il suo sorriso luminoso sono rimasti nel cuore del pubblico di Striscia, ma com’è oggi Marina Graziani?

Marina Graziani, l’ex velina è sempre bellissima dopo Striscia la Notizia

A 43 anni, Marina Graziani sfoggia un fisico in perfetta forma e una bellezza senza tempo. I capelli sono sempre biondi e il sorriso è sempre radioso e illuminante. Una bellezza davvero strepitosa quella dell’ex velina che, dopo l’addio al tg satirico di Antonio Ricci, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Nel 2003 ha girato il film Ho visto le stelle! diretta da Vincenzo Salemme e nel 2005 ha partecipato come concorrente al reality show Ritorno al presente mentre dal 2019 una presentatrice per QVC Italia.

Dopo il lockdown, la Graziani si sta godendo le bellezza dell’Italia e su Instagram scrive: “Questo Paese ha così tanto da offrire e così tanto da ripartire… Quest’anno, nonostante qualche sfiga (😆🤷‍♀️), sono davvero felice di passare la mia vacanzina proprio qui!!!“.

