Per Federica Fontana ogni momento è una occasione per sorridere. E lei fa questo effetto ai suoi tanti followers, che la ammirano per la splendida forma.

Noi l’abbiamo conosciuta in massa grazie a ‘Guida al Campionato’ anni fa,ma Federica Fontana di apparizioni in televisione ne ha alle spalle. In precedenza la showgirl originaria di Monza ne aveva fatta di gavetta. E nel tempo è riuscita a farsi benvolere da tutti, non solo per il fatto di essere bellissima ma anche per il suo carattere solare ed espansivo.

Una cosa della quale lei stessa ci dà dimostrazione ogni volta sul suo profilo personale Instagram. La biondissima lombarda in ogni suo post sorride e fa praticamente da inno al vivere in serenità. Oggi lei è per l’appunto una madre di famiglia molto felice. Sposata dal 2007 con il produttore pubblicitario Felice Rusconi, la coppia nel tempo ha avuto anche due figli. Si tratta di Noè e di Sofia, che stanno crescendo molto bene.

Federica Fontana, da sempre bella e sorridente