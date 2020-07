75 gel per le mani sono stati ritirati dal mercato poiché sono stati ritenuti pericolosi e tossici: ecco la lista.

Il Covid-19 ha sicuramente stravolto le vite di tutti gli essere umani. A causa dell’emergenza sanitaria i governi e le istituzioni continuano a dare consigli alla popolazione: la mascherina viene spesso obbligata nei luoghi chiusi mentre è consigliato un lavaggio frequente per le mani. Quando non è possibile utilizzare acqua e sapone, le persone usano sicuramente gel per le mani che contengono alcune componenti capaci di disinfettare e di distruggere microbi e batteri. Una notizia di poco fa allarma sicuramente chi fa un copioso uso di questi strumenti. Alcuni prodotti, infatti, sono stati ritirati dal mercato poiché la FDA li ha considerati pericolosi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Covid-19, importantissima scoperta su fronte cura e vaccino