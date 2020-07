Jane Alexander sale la pressione a bordo piscina, costume da brividi – FOTO

Jane Alexander, l’attrice inglese più amata dagli italiani, attiva su Instagram, pubblica meravigliose foto delle vacanze liguri sul suo profilo

Era il 17 dicembre 2003 quando per la prima volta andò in onda sulle reti Mediaset la serie tv tutta italiana Elisa di Rivombrosa. Un drama in costume per la regia di Cinzia Th Torrini con protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. Dodici milioni di spettatori rimasero incollati allo schermo puntata dopo puntata, consacrando per sempre personaggi ed attori.

Tra questi spiccava la perfida marchesa Lucrezia Van Necker Beauville. Era interpretata da un’austera attrice inglese, allora semi sconosciuta, Jane Alexander. Capelli rossi, occhi di ghiaccio e un broncio che incuteva timore.

Niente di più lontano dalla reale personalità della ragazza: dolce, affabile, gentile. Lo si evince principalmente dal suo profilo Instagram che tiene sempre aggiornato. Accompagna gli scatti con didascalie sempre esplicative, mai banali, profonde ed intelligenti, attuando un vero e proprio scambio con il pubblico che la segue.

Tanta gavetta per lei prima della fama. Partita dalla Gran Bretagna, trova successo in Italia. Si getta nella carriera di modella a soli 16 anni. Poi la recitazione. All’inizio piccoli ruoli. Ha lavorato comunque a film d’autore a fianco di registi stupefacenti. La possiamo scorgere ne L’uomo delle Stelle di Giuseppe Tornatore o in Prendimi l’Anima di Roberto Faenza.

