Karina Cascella, la FOTO dal resort è un pericolo per i deboli di cuore

Karina Cascella lancia un messaggio ai suoi follower su Instagram. “La gente non ha più un briciolo di sensibilità” scrive in un post

Karina Cascella in questi ultimi giorni è stata molto criticata dai suoi follower per il suo fisico, per le forme, il viso e tanto altro. E’ da sempre molto attiva sui social, pensate che è seguita da 1 milione di follower. Da qualche mese però si è allontanata dalla televisione e non è stata più presente ai programmi della D’Urso dove lei di solito è ospite. Nessuno sa il perché di questa lontananza ma tra i suoi fan sono sorti alcuni dubbi e alcune critiche nei suoi confronti.

Karina Cascella risponde ai fan