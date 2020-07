Un ragazzo di 25 anni è deceduto la scorsa notte in un incidente stradale consumatosi sull’autostrada dei Laghi A8 nel territorio di Legnano (Milano).

Un drammatico incidente stradale si è consumato questa notte sull’autostrada dei Laghi A8 nel territorio di Legnano, nei pressi dello svincolo con la A9. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto, condotta da un ragazzo di 25 anni, si sarebbe schiantata contro un furgone della manutenzione stradale che era fermo in un cantiere nella terza corsia. Impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 25enne, deceduto sul colpo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo. Nessun ferito tra gli operai che stavano lavorando al cantiere. Intervenuta anche la Polizia Stradale che si è occupata dei rilievi e sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita al ragazzo.

Terribile schianto sull’autostrada A8: muore ragazzo 25enne

Un ragazzo di soli 25 anni ha perso la vita durante la scorsa notte, tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, in un terribile incidente stradale consumatosi sull’autostrada dei Laghi A8 nel territorio di Legnano, comune in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni, riportate dalla redazione Varese News, la vittima stava viaggiando a bordo della sua auto che improvvisamente si è schiantata contro un furgone della manutenzione stradale fermo su un cantiere nella terza corsia, poco distante dallo svincolo con la A9 Milano-Como. Uno schianto violentissimo tanto che il furgone colpito ha riportato gravi danni e l’automobile ha proseguito per diversi metri la sua corsa.

Sul posto si è precipitato in pochi minuti lo staff medico del 118 che non ha potuto far nulla per il giovane, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Nessuno degli operai sul cantiere, che stavano raccogliendo la segnaletica stradale dopo aver effettuato dei lavori di manutenzione sul new jersey, è rimasto ferito.

Intervenuti insieme ai soccorsi anche i Vigili del Fuoco che hanno rimesso in sicurezza il tratto autostradale teatro dell’incidente e gli agenti della Polizia Stradale di Busto Arsizio che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica.