Melissa Satta, fuori la lingua come Wanda Nara: Instagram boom – FOTO

Melissa Satta ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui fa la linguaccia, che ha ricevuto in poche ore oltre 38 mila like

Melissa Satta, showgirl e modella italiana ma nata a Boston negli Stati Uniti con un seguito di 4 milioni e 300 mila follower su Instagram non smette di incantare i suoi fan. Qualche ora fa ha condiviso una foto in cui fa la linguaccia rivolta a chi la sta immortalando e scherzando scrive nella didascalia che ha mostrato la lingua perché le hanno chiesto di mettersi in posa così da scattare una bella foto e lei di tutta risposta ha reagito così. La moglie di Kevin Prince Boateng, attaccante tedesco naturalizzato ghanese del Beşiktaş in prestito dalla Fiorentina, ride così insieme ai suoi milioni di follower per uno scatto che fa invidia a Wanda Nara. La bella argentina moglie di un altro calciatore, l’attaccante del Psg Mauro Icardi infatti proprio ieri ha condiviso uno scatto di sé con la lingua da fuori scrivendo in spagnolo “Per quelli che mi guardano ma che non mi seguono”. Una sorta di sfida a colpi di linguacce divertenti. Chi sarà la prossima protagonista di Instagram a pubblicare una propria immagine simile? Vedremo. Intanto Melissa è in Sardegna a godersi le vacanze e la foto è stata scattata al You Marina, un ristorante di Porto Cervo.

La foto di Melissa Satta con la lingua di fuori