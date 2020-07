La bellissima Mercedesz Henger ed il fidanzato Lucas Peracchi hanno preso una decisione improvvisa. E diverse ore dopo eccoli insieme in questo modo.

Bellissimo lo scatto di Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, che hanno fatto letteralmente una scappata in Ungheria. Lo fa sapere la stessa figlia di Eva Henger, che in un post precedente sul suo profilo Instagram ha scritto quanto di ‘pazzo’ fatto assieme al suo fidanzato.

I due si sono messi in auto viaggiando per 10 ore fino in Ungheria, per andare a trovare la nonna di lei. Che di questa visita repentina non sapeva nulla. Ed è stato un momento di grande commozione. Una sorpresa che la nonna di Mercedesz proprio non si aspettava. La ragazza su Instagram ha anche voluto precisare come la donna abbia rivestito un ruolo fondamentale nella sua infanzia. “Mi ha insegnato a leggere, a scrivere e tante altre cose. Mi ha dato tanto”.

Mercedesz Henger, con Lucas Peracchi il viaggio improvviso in auto in Ungheria