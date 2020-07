Morto ex prete anziano che sposò un 27enne: “L’ho pianto per due giorni”

Morto ex prete di 81 anni che sposò un aspirante modello rumeno di 54 anni più giovane. Lasciata cospicua eredità al giovane vedovo

Si dice spesso che l’amore non abbia età. In effetti la coppia formata da Philip Clements e Florin Marin è la prova lampante di tale teoria.

Hanno destato scandalo qualche anno fa per molteplici motivi. Innanzitutto per il ruolo che ricopriva Clements, un prete inglese che ha dismesso l’abito talare perchè, forse finalmente sentitosi libero di esprimere con orgoglio il proprio orientamento sessuale, fece coming out lasciando la chiesa. In secondo luogo perché, da laico, ha deciso di sposarsi con un uomo molto più giovane di lui, ben 54 anni di differenza.

Incontrò Florin Marin, aspirante modello rumeno, in una chat di dating online. Il ragazzo sapeva fin dall’inizio che intercorreva tra di loro una grande divario d’età, a lui non importava. Disse a Philip che ammirava gli uomini maturi.

Adesso, all’età di 81 anni, Philip si è spento a Bucarest, città natale del marito. Era ricoverato nel reparto di cardiologia di un ospedale della capitale rumena. Da giorni accusava un malore ma si è sempre rifiutato di sottoporsi a controlli fin quando non è stato costretto da Florin.

Si temeva potesse essere Coronavirus. Dopo aver fatto il tampone ed escluso quest’eventualità, l’ex prete è entrato in coma ed è morto poche ore dopo.

Morto ex prete, insorgono i parenti contro il vedovo