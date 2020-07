Napoli, parla l’intermediario: “Siamo ai dettagli per Osimhen”

Osimhen-Napoli, parla D’Amico, intermediario della trattativa: “Ormai siamo ai dettagli”. Si attende solo la fumata bianca

Napoli-Osimhen, ci siamo!. A parlare stavolta è persona più autorevole, senza nulla togliere agli interlocutori di queste ultime giornate. Per Osimhen al Napoli si è davvero ai dettagli, lo afferma l’intermediario italiano che sta seguendo la trattativa. Andrea D’Amico ne ha parlato ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro. “Per Victor in azzurro siamo ai dettagli. Per ora c’è il giusto silenzio sulla trattativa fino alla fumata bianca. Oggi pomeriggio? Qualcosa si sta definendo, ma per correttezza non posso aggiungere altro”. L’affidabilità e la serietà di D’Amico, un professionista vecchia scuola di questo mestiere che è diventato negli ultimi anni merce per tutti gli affaristi interessati, rende il tutto più credibile. Il Napoli sta per avere il suo nuovo attaccante, manca poco alla definizione di una trattativa inizialmente lampo, che si è poi arenata nelle ultime settimane a causa del cambio agente del giocatore.

Napoli, ormai è fatta per Osimhen

L’intermediario ha poi aggiunto che il giocatore piace molto a Gattuso, al quale piacciono un po’ tutti i calciatori forti. Osimhen va a completare l’attacco dopo la conferma di Mertens. Prende il posto di Milik con il quale ha davvero poco o nulla in comune. Al Napoli a questo punto spetta ingaggiare un esterno alto per Callejon, sempre più lontano dal rinnovo.

L’idea Bernardeschi sarebbe ottimale anche perchè alla Juventus piace Milik, con il quale c’è già un accordo di massima. A Giuntoli piace molto Under, giovane ma che non ha trovato continuità a Roma in questi anni. Sarebbe un nuovo calciatore a piede invertito, una tendenza ormai in casa azzurra.