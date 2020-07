Natasha Stefanenko, sapore di sale e di gambe bellissime – FOTO

Natasha Stefanenko intramontabile e stupenda, l’attrice e conduttrice televisiva incanta il mondo del web con uno scatto delicato e seducente

E’ uno dei volti della televisione italiana cui siamo più affezionati, anche se lei italiana lo è diventata solo di adozione. Natasha Stefanenko vive nel nostro paese ormai dai primi anni 90, dove è diventata famosa come attrice e conduttrice, dopo esserlo stata nella sua Russia come modella (e dire che lei stessa non pensava di essere particolarmente avvenente…). Non solo la sua bellezza ma anche la sua simpatia ha contribuito a farla entrare nel cuore dei telespettatori.

