Questa ragazza ora ha 69 anni, ha cambiato pettinatura e lavoro. Chi sarà?

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, è nata il 20 ottobre del 1950 a Venezia sotto il segno della Bilancia, conosciuta da tutti come “zia Mara”

La ragazza 20enne nella foto in bianco e nero, capelli castani biondo e ricci, era agli esordi. Stava girando il suo primo film, “Diario di un italiano” girato nel 1971-1972, diretto da Sergio Capogna e tratto dalla novella Wanda dello scrittore toscano Vasco Pratolini.

Ad aiutarla a diventare nota, la sua bellezza innata e la parlantina veloce ma elegante. All’epoca aveva poco più di 20 anni ma fin dagli esordi ha sempre portato i capelli biondi e fluenti, i profondi occhi azzurri e le forme procaci che ancora la contraddistinguono, diventando in pochi anni un’icona di splendore nel panorama televisivo italiano.

Oggi ha 69, la capigliatura è diventata molto lunga ma sempre bionda ed è una famosissima presentatrice tv. Avete capito di chi si tratta? È Mara Venier, soprannominata “Signora della domenica” per aver condotto per tanti anni programmi come Domenica In.