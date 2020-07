Sonia Bruganelli paparazzata al mare, la FOTO che l’ha colpita

Sonia Bruganelli paparazzata a Ibiza per la sua “pancia” condivide la foto con i followers per cercare conforto e sostegno

Visualizza questo post su Instagram Paparazzo non avrai la mia pancia!!!😂😂#newlook #newtrend2020😅 #🚫📸 Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 13 Lug 2020 alle ore 11:08 PDT

Sonia Bruganelli è arrivata l’11 luglio a Formentera con parte della famiglia per trascorrere le vacanze fino al 20 luglio. La moglie di Paolo Bonolis era stata duramente criticata dai fan per la sua insensibilità a promuovere le strutture italiane e a fare girare l’economia nel nostro Paese.

Adesso Sonia è tornata a Roma per impegni lavorativi lasciando il coniuge con il figlio alle Baleari, ma non smette di essere al centro delle riviste di gossip come quando era in vacanza in Spagna.

Braccata dai paparazzi, Sonia Bruganelli ha cercato sempre di proteggere la propria privacy e quella della sua famiglia. Dopo essersi accorta della loro presenza in spiaggia, la signora Bonolis aveva deciso di rinfrescarsi con un bagno in mare senza togliere il prendisole. “Paparazzo non avrai la mia pancia”, ha poi scritto su Instagram pubblicando le foto in questione.

Attivissima sui social Sonia ha ricevuto diversi commenti: “Sei un mito”, scrive Naike Rivelli. “Sei grande. La mia, quest’anno, si vedrebbe anche sotto una mongolfiera”, ha commentato Rita Dalla Chiesa.