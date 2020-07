Valentina Vignali rilancia alle vip: costume che non esiste, una bomba – FOTO

Valentina Vignali ha condiviso una foto sui social network in cui è in costume nero, un bikini molto bello e particolare soprattutto sul seno

Valentina Vignali ha condiviso uno scatto in cui indossa un bikini nero molto particolare soprattutto sul seno e praticamente microscopico. La bella cestista è molto in forma, d’altronde per una sportiva come lei come potrebbe essere altrimenti. In evidenza, oltre al suo fisico perfetto e sinuoso, ci sono i suoi tanti tatuaggi soprattutto sulle braccia. E anche in viso appare bellissima. Ma la Vignali non è stata sempre in forma smagliante: durante la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2019 è ingrassata ben 15 chili da un peso iniziale di 70. Lei è alta 183 cm e seppur non fosse diventata enorme, non si sentiva bene come adesso. La giocatrice di basket della Smit Roma Centro ha raccontato in un’intervista che ha dovuto reggere a “valanghe di porcherie”, così come lei stessa le ha definite nelle Instagram stories, ricevute dai suoi follower sui social network. Una volta concluso il GF, Valentina è dimagrita grazie a una sana e corretta alimentazione e riprendendo gli allenamenti di basket. Non ha dovuto seguire diete molto ferree e ha detto di essersi concessa qualcosa di dolce ogni tanto. In un anno la cestista è tornata più in forma di prima e adesso la sua forma è davvero smagliante.

La bellissima foto di Valentina Vignali in bikini