WhatsApp, come non farsi vedere online da un contatto

L’ultimo accesso è una funzionalità di WhatsApp che è croce e delizia per alcuni utenti che vorrebbero sapere come non farsi vedere online da un contatto

In certe occasioni per noi utenti di WhatsApp risulterebbe utile conoscere come non farsi vedere online da un contatto. Ebbene, sappiate che esiste la possibilità di nascondere l’ultimo accesso. Stiamo parlando di una funzione che gli sviluppatori hanno scelto di aggiungere per favorire la protezione della privacy di noi persone. Questa funzione consente di ottenere una sorta di invisibilità. Questa feature può essere utilizzata indistintamente sugli iPhone o sui telefoni con sistema operativo Android.

La guida per riuscire ad attivarla è abbastanza facile. Sugli smartphone Android cliccate su Impostazioni, quindi su Account e poi su Privacy. A questo punto accederete a una scheda contenente varie opzioni, tra cui Ultimo accesso. All’interno di questo menu dovrete scegliere fra Tutti, I miei contatti e Nessuno. Se vorrete nascondere l’orario del vostro ultimo accesso su WhatsApp, dovrete cliccare su Nessuno.

Per ottenere lo stesso risultato su iPhone, dovrete selezionare su Impostazioni, quindi su Account, Privacy e infine su Ultimo accesso. A questo punto, analogamente come su Android, dovrete scegliere Nessuno.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, perché non si vedono più i video YouTube in modalità PiP