Al Bano fa “a botte” e racconta l’episodio in diretta tv

Al Bano doveva essere ospite di Bianca Berlinguer a Carta Bianca in diretta su Rai Tre ma non è potuto esserci perché ha confessato di aver “fatto a botte” e ha così preoccupato i suoi tantissimi fan e i telespettatori

Al Bano, doveva essere ospite del programma di Rai Tre, Carta Bianca di Bianca Berlinguer, ma non è potuto essere in trasmissione perché, come ha raccontato, è capitato un episodio che lo ha visto purtroppo protagonista. Il cantante, che ha trascorso la sua intera quarantena a Cellino San Marco con Loredana Lecciso, ha confessato cosa gli è successo e perché le sue condizioni di salute non sono proprio ottimali. Al Bano ha dichiarato di aver fatto una battuta sul “fare a botte”, in realtà nessun’altro a parte lui è rimasto coinvolto nell’incidente che è avvenuto in acqua, al mare, mentre il cantante era in vacanza. Il leone di Cellino San Marco si è scusato con la giornalista e con tutto il pubblico raccontando che avrebbe voluto esserci negli studi di Carta Bianca in onda su Rai Tre ma che purtroppo “ha fatto a botte” con uno scoglio tentando di prendere dei ricci di mare, con cui avrebbe voluto cucinare un bel piatto di spaghetti.

Il brutto incidente di Al Bano che poteva costargli caro

Le conseguenze del brutto incidente sono state un’infezione al tendine che hanno procurato ad Al Bano molto dolore il giorno successivo a prima mattina, tanto che non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto né dalla sedia e ogni volta che cercava di farlo sentiva un dolore acuto alla zona del tendine.

Il brutto incidente, per fortuna, non è stato gravissimo, ma poteva costare caro al cantante.