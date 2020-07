Anna Tatangelo ha condiviso alcune stories su Instagram: la cantante continua a mostrare la sua bellezza e la sua sensualità.

Anna Tatangelo è una cantante molto apprezzata e amata dal pubblico italiano. La nativa di Sora conquistò la popolarità vincendo nel 2002 la categoria ‘Giovani’ del Festival di Sanremo. Nella sua straordinaria carriera ha vinto anche un Venice Music Award e un Wind Music Award. Dopo una lunga relazione con Gigi D’Alessio, la 33enne è diventata nuovamente single e ha deciso di tagliare completamente con il passato cambiando totalmente il suo look e provando nuove esperienze musicali. Anna, in questo periodo, è molto attiva sui social: la Tatangelo sta condividendo fotografie e stories bollenti. Poco fa la classe 1987 ha deliziato la platea del web con le sue stories in auto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maria Pia Calzone, “Donna Imma” ha caldo e rimedia così – FOTO

Le stories in auto di Anna Tatangelo

Anna ha condiviso alcune stories su Instagram. Il suo look è molto particolare: il biondo è sempre più luminoso mentre dei grossi occhiali coprono i suoi occhi. La Tatangelo indossa una canottiera strettissima e cortissima che mette in risalto il suo seno prorompente e il suo addome favoloso. Le sue labbra sono voluminose e attraggono i numerosissimi fan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Carolina Marconi è una bomba: la sensualità è una prerogativa – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Se pensi di conoscermi, baby, sei fuori strada #Guapo 🔥 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 8 Lug 2020 alle ore 11:19 PDT

La Tatangelo, qualche giorno fa, condivise in rete uno scatto incredibile lasciando i suoi ammiratori a bocca aperta: il suo décolleté è assolutamente irresistibile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter