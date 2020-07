Antonella Mosetti, il VIDEO amarcord dove mostra tutta la sua bellezza. La showgirl ha pubblicato un vecchio video che ha fatto girare la testa ai suoi fans

Antonella Mosetti ha pubblicato un video su Instagram che ha fatto impazzire i suoi fans. La showgirl infatti è famosissima da quando era davvero molto giovane, e con l’avvento dei social network tanti vecchi ammiratori hanno avuto modo di ritrovarla e di seguirla come se gli anni non fossero mai passati.

Antonella Mosetti e il video che ha pubblicato su Instagram ha fatto impazzire i fans

Antonella ha pubblicato un video su Instagram che ha scatenato i ricordi dei suoi ammiratori, che con il tempo non l’hanno mai dimenticata. La Mosetti è tornata ad essere sotto ai riflettori dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove ha avuto modo di farsi conoscere anche dalla nuova generazione, insieme a sua figlia Asia. Era l’edizione in cui era presente anche Andrea Damante, per cui la giovanissima Asia si prese una sbandata, finendo per girargli continuamente attorno. Lì scoppio il putiferio, soprattutto quando Giulia De Lellis entrò nella casa e disse alla ragazza di “andare a giocare un po’ più in là”.

Ovviamente, Antonella prese le difese di sua figlia e litigò con la coppia uscita da Uomini e Donne. A distanza di anni, Asia e Antonella hanno archiviato una volta e per tutte quella brutta storia e sono andate avanti con la loro vita.