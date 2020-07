Arisa straripante in acqua: il reggiseno esplode, non regge l’urto – FOTO

La cantante Arisa sta trascorrendo le vacanze al mare e ha appena postato uno scatto in acqua con un costumino straripante sul Lato A

Visualizza questo post su Instagram big boobs big heart. Pic. By @sabrina.pippa #rosalbapippa #ricominciareancora Un post condiviso da Arisa (@arisamusic) in data: 20 Lug 2020 alle ore 11:22 PDT

“Sincerità è un elemento imprescindibile…”, cantava Arisa al Festival di Sanremo nel 2009. Adesso, 11 anni dopo, Rosalba Pippa (il vero nome dell’artista genovese) è più in forma di come appariva durante la kermesse canora. Un fisico rotondetto ma nei punti giusti e soprattutto un bel seno abbondante. Se ne sono accorti i suoi tanti follower e fan che in pochi minuti dalla pubblicazione della foto su Instagram di poco fa hanno già invaso il profilo ufficiale della cantante con i loro commenti di apprezzamento. Nel momento in cui scriviamo, a venti minuti dalla condivisione dello scatto a mare di Arisa, ci sono già 575 cuoricini di gradimento. Tra i commenti: “Sei esplosiva”, “Bella”, “Sei divina” e tanti altri.

La foto esplosiva al mare di Arisa