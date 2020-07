Aurora Ramazzotti la foto in Bikini e il fisico di Michelle, bellissima – FOTO

Aurora Ramazzotti, la giovane influencer e conduttrice televisiva, segue le orme della madre. Le due sembrano sorelle. Che bellezza

Aurora Ramazzotti diventa sempre più bella e a 24 anni si sta costruendo un futuro davvero molto speciale seguendo le orme della madre Michelle. Le due hanno già collaborato per alcune trasmissioni televisive, ma la ragazza ha ancora molta strada da fare ed è ancora molto giovane. Aurora sembra essere nata per fare questo lavoro, ma non poteva essere diversamente visto che ha due genitori artisti, Michelle Hunziker modella e conduttrice e Eros Ramazzotti cantante che con la sua musica fa sognare generazione dopo generazione. Nonostante la separazione dei due, la ragazza ha un bellissimo rapporto con entrambi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Giulia De Lellis, il costume copre davvero poco il seno – FOTO

Aurora Ramazzotti, in bikini e acqua e sapone