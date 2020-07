Beautiful, anticipazioni puntata 27 luglio: Thomas usa la droga su…

Beautiful, anticipazioni: mentre la festa in spiaggia prosegue, tra imbarazzo e preoccupazione, Thomas le tenta tutte per mettere qualcuno in cattiva luce.

Nelle puntate precedenti di Beautiful (in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.40) abbiamo visto Hope addolorata per la morte di Beth e di Emma, ma anche intenzionata ad andare avanti con la propria vita. Nonostante Brooke glielo abbia sconsigliato, la giovane Logan ha deciso di accettare l’invito di Steffy per una festa in spiaggia. Qui si è ritrovata per sbaglio a chiamare Phoebe con il nome di Beth, suscitando grandissima preoccupazione nell’ex marito Liam. Nel mentre, Thomas trama nell’ombra, facendosi estraendo dalla tacca delle misteriose pasticche.

Beautiful, anticipazioni: Thomas droga Liam per conquistare Hope

Dalle anticipazioni americane scopriamo che è Liam il bersaglio prescelto da Thomas. Sempre più privo di scrupoli, il figlio di Ridge e Taylor sembra intenzionato a mettere fuori gioco chiunque si frapponga tra lui ed Hope. Durante la festa di Steffy, vedremo infatti Thomas mettere nel bicchiere di Liam una droga “disinibente”, che lo farà comportare in modo fin troppo esuberante in presenza della sua ex moglie. Hope sarà piuttosto infastidita dalla cosa.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Wyatt e Flo sono sempre più vicini. Nell’ultima puntata il giovane Spencer gli ha chiesto di andare a convivere, ma lei non era del tutto convinta, anche a causa del segreto che gli sta tenendo nascosto. Tuttavia, nella prossima puntata vedremo Flo accettare l’invito di Wyatt, mentre sua madre deciderà di lasciare città. Il motivo è piuttosto evidente… continuate a seguirci per scoprirlo!

