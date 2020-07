Belen e Stefano si incontrano in aeroporto, la reazione di lei non lascia dubbi – VIDEO

Belen e Stefano si rivedono dopo diverse settimane: Santiago corre dal papà, lui tende la mamma alla sua ex ma lei lo ignora

Belen e Stefano si incontrano dopo settimane di distanza tra lui che è rimasto a Napoli per Made in Sud e lei a Milano e in giro per le vacanze. Lo fanno in aeroporto, a Milano. Belen, appena rientrata da Ibiza dove è stata pizzicata di nuovo insieme all’imprenditore Gianmaria Antinolfi, accompagna suo figlio Santiago dal papà.

Il piccolo alla vista di Stefano corre e lo abbraccia, lei si avvicina, Stefano le tende la mano e lei dira dritto senza dargli la ben che minima considerazione. Gelo totale da parte della showgirl che solo qualche giorno fa, in una sua Instagram Stories, ha pubblicato una frase sul Karma e sul tradimento. Non ha fatto nomi ma era ovvio a tutti che la frase fosse tutta diretta al suo ex marito.

La scena avvenuta all’aeroporto di Milano è stata documentata in un video dai paparazzi di Very Inutil People. In pochissimo tempo le immagini sono diventate virali e il chiacchiericcio del gossip dell’estate vive una nuova puntata, l’ennesima che porta Belen e il suo ormai ex marito ancora sulla cresta dell’onda.

Belen e Stefano, cosa è successo tra di loro

Ma cosa è successo veramente tra Belen e Stefano De Martino? Tutti se lo chiedono e vorrebbero vederci chiaro sul naufragare, per la seconda volta, di questa bella e dannata coppia dello spettacolo. La crisi è ormai in atto da tempo, tutti ne parlano e ogni giorno spunta fuori un nuovo dettaglio, vero o presento che sia.

Quello che è certo è che dopo aver trascorso tutto il lookdown insieme a Milano, tra Stefano e Belen qualcosa è scoppiato. Lui è scappato poi a Napoli rifugiandosi nel lavoro e buttandosi a capofitto in Made in Sud, mentre lei è rimasta a Milano insieme a Santiago.

Nel mentre il gossip si è sprecato a suon di titoloni e di presunti nuovi flirt attribuiti a Stefano, spesso dipinto come traditore seriale, fino a quando non è arrivata la bomba mediatica del flirt clandestino tra il padre di Santiago e Alessia Marcuzzi, legame smentito non solo dai diretti interessati ma anche da Belen.

La prossima scena di questo film dell’estate 2020 quale sarà? Staremo a vedere perché sicuro molto presto la vedremo.

