Carolina Marconi è una bomba: la sensualità è una prerogativa – FOTO

Carolina Marconi è sempre più spettacolare, un incanto che lascia a bocca aperta migliaia di utenti ogni volta che pubblica una sua foto su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Grazie a tutti x essere venuti ❤️🥰#hawaianparty #home @nathiluxury @aloha_roma Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina) in data: 24 Lug 2020 alle ore 4:04 PDT

Carolina Marconi è ormai un personaggio noto al grande pubblico. La donna muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2004. È stato allora che si è fatta conoscere sul piccolo schermo, partecipando alla quarta edizione del Grande Fratello. Subito per lei è stato un successo. Allora si fidanzò con un celebre dj, ma il loro rapporto si interruppe.

Due anni dopo, Carolina fece un calendario che incrementò il suo grado di celebrità al grande pubblico. Successivamente apparve in trasmissioni Mediaset, come On The Road su Italia 1, per poi partecipare come attrice nel ruolo di co-protagonista in una serie famosissima di casa Rai, Un Posto al Sole.

LEGGI ANCHE —> Laura Pausini, in mezzo alla natura: la bellezza romagnola incanta i fan – FOTO