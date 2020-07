Caterina Balivo a Favignana è la più bella di tutte, che outfit – FOTO

Caterina Balivo, in vacanza a Favignana, sfoggia un outfit spettacolare e si candida ad essere la più bella dell’Isola, foto.

Abito lungo con i colori del mare, capelli naturali, sorriso e pelle abbronzata: Caterina Balivo, sulla spiaggia di Favignana, è un vero e proprio spettacolo. In vacanza, la conduttrice che dopo l’addio a Vieni da me è in attesa di capire quale sarà il suo futuro professionale, sfoggia una forma smagliante e incanta con un outfit davvero meraviglioso.

“Stupenda tu e anche il vestito del mio colore preferito”, “Oggi sei perfetta. Indossi anche il mio colore preferito”, “Abito bellissimo”, “Stupenda” “Principessa bellissima“, scrivono i fans.

Caterina Balivo incantevole in giallo: i fan approvano

Caterina Balivo ha trascorso gli ultimi giorni sull’Isola di Favignana per il matrimonio della sorella Sara. Qualche giorno fa, prima di condividere la gioia del vedere la sorella pronunciare il fatidico sì, la Balivo ha pubblicato una foto in cui indossava un abito giallo. Un outfit che, esattamente come quello con l’abito blu, ha conquistato i fans.

Visualizza questo post su Instagram Sposi… vi tengo d’occhio! #aboutyesterday #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 19 Lug 2020 alle ore 3:28 PDT

Nella foto che vedete qui in alto, invece, la Balivo sfoggia l’outfit scelto per il matrimonio della sorella. In tutte le foto, dunque, la conduttrice non sbaglia un colpo. Sia in versiona casual che elegante, sia in bikini o con il costume intero, è sempre bellessima, elegante e raffinata per la gioia dei fans che sperano anche di vederla presto nuovamente in tv.

