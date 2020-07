Cecilia Rodriguez baci e carezze bollenti sull’isola con il vulcano – Foto

Cecilia Rodriguez in vacanza in Sicilia insieme a Ignazio Moser ma la foto in barca incuriosisce e stuzzica la curiosità, è lui o non è lui?

Visualizza questo post su Instagram Un mondo lleno de amor. #chinitomio @jeremiasgr Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 23 Lug 2020 alle ore 10:48 PDT

Vacanza bollente sotto tutti i punti di vista per Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen che dopo aver trascorso il lockdown a Trento insieme al suo fidanzato Ignazio Moser ora si gode la ritrovata libertà.

Un’estata piena di mare e sole per la bella argentina che sfida la sorella, nel pieno del gossip sul naufragare del suo matrimonio, a colpi di scatti sexy e forme in bella vista.

Dopo alcuni giorni a Forte dei Marmi, Ceciu ora si trova in barca al largo della Sicilia, accompagnata dalla sua dolce metà, il figlio del noto ciclista, suo fratello Jeremias e alcuni amici. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram la showgirl, che ha seguito le orme della sorella, è abbracciata ad un uomo. Cappellino bordeaux in testa e volto piegato verso Cecilia in un tenero abbraccio.

Coccole e carezze in mare aperto e una foto che scoppia d’amore. Tutti pensano che sia Ignazio ma non è affatto così. Basta leggere quello che lei scrive a corredo della foto e l’arcano è presto detto: “Un mondo lleno de amor. #chinitomio @jeremiasgr”. È suo fratello Jeremias che abbraccia Cecilia. Foto con posizione leggermente diversa e con lui chiaro in volto è presente infatti nel profilo di Jeremias.

E anche se non si tratta di amore tra fidanzati, è un amore passionale allo stesso tempo, quello che lega i fratelli Rodriguez. Ma Belen dov’è?

Leggi anche —> Belen Rodriguez completo intimo rosso: infarto assicurato – FOTO

Cecilia Rodriguez ed i suoi fratelli, cosa succede

Cecilia Rodriguez è in vacanza insieme al suo amato Ignazio Moser a Vulcano, in Sicilia. La coppia che si è conosciuta nella casa del GF Vip è affiatatissima e inseparabile. Da allora non si è mai più lasciati. Un amore che ha stravolto del tutto la vita di Cecilia.

In vacanza in Sicilia li hanno raggiunti anche Jeremias e la sua neo fidanzata Deborah Togni. Vacanza di relax, sole e spensieratezza per i fratelli Rodriguez che si godono il mare e le bellezze di casa nostra, tutti insieme o quasi.

Ma Belen dov’è? Ultimamente le due sorelle si vedono poco insieme. Belen insieme al fratello ogni tanto ma le due donne di casa Rodriguez compaiono veramente sporadicamente insieme sui social. Tutti si chiedono se sia successo qualcosa tra di loro e come mai anche Belen non sia a Vulcano.

Leggi anche —> Belen e Stefano si incontrano in aeroporto, la reazione di lei non lascia dubbi VIDEO

Lei è fuggita ad Ibiza nella sua lussuosissima casa nella quale d’estate fa da sempre tappa, fin dai tempi delle nozze con Stefano, poi con Iannone e oggi insieme ad i suoi amici. Tra di loro c’è Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne e il suo amico Mattia Ferrari.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.