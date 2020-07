Clizia Incorvaia, il bagno in vasca che diventa uno spettacolo piccante – Foto

Clizia Incorvaia insieme al suo Paolo Ciavarro in alto montagna sexy con non mai in un costume bianco e tra le bolle e la schiuma

Visualizza questo post su Instagram Le anime si riconoscono sempre ♾ Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 23 Lug 2020 alle ore 11:26 PDT

Un bagno in vasca sensuale e dalle tinte bollenti quello che Clizia Incorvaia ha immortalato nel suo ultimo post di Instagram. Una serie di foto che la ritraggono in pose ammiccanti e abbastanza spinte insieme al suo giovanissimo amore Paolo Ciavarro conosciuto nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello VIp. I due sono affiatati nelle loro vacanze ad alta quota tra le montagne e i resort del Trentino.

Giocano con le bolle del sapone, si stuzzicano, si abbracciano e si baciano appassionatamente. Lei indossa un costume bianco attillatissimo che lascia scoperta tutta la schiena, lui a dorso nudo, rimane seduto tra la schiuma e bolle del sapone, non sappiamo se sia in costume o completamente nature.

Capelli biondissimi lei, tutti bagnati, si alza dalla vasca rotonda e in legno e inizia a soffiare la schiuma del sapone come se fosse una bambina. Lui le dice: “ma che stai a fa?”. Lei sorride, lo abbraccia e lo bacia.

Effusioni ad alto erotismo in un soggiorno ad alta quota con comfort e relax da fare invidia per i due ex gieffini che in queste immagini si mostra affiatatissimi. Non solo vacanze per loro però, c’è chi parla anche di altro nel cuore del Trentino.

