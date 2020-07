Un divertente ma super efficace test basato sul principio delle illusioni ottiche metterà la nostra mente a dura prova. Chi riesce a trovare i 3 animali nascosti?

C’è un test che funziona sul sempre efficace principio delle illusioni ottiche. E che ha come obiettivo quello di stimolare le nostre capacità cognitive. La nostra mente è sufficientemente allenata per trovare le tre figure di animali accuratamente mimetizzate in questa scena che ritrae un bel momento di serenità familiare?

Questo test con illusioni ottiche serve proprio per vedere quanto sviluppata sia la nostra elasticità mentale. E quanto noi siamo bravi a captare gli stimoli visivi ed a tradurli in informazioni da fare elaborare al cervello. In psicologia giochini simili hanno come importante fine quello di capire i processi del nostro modo di ragionare. Sembrano cose da prendere alla leggera, i test come questo. Invece risultano molto più profondi.

Illusioni ottiche, il test che metterà alla prova le nostre capacità

Questa è l’immagine in questione. Il nostro compito è trovare una farfalla, un pipistrello ed una papera. I tre animali sono sapientemente mimetizzati e faranno di tutto per non farsi trovare. Saremo più bravi? Prendiamoci tutto il tempo che serve, poi controlliamo la soluzione più in basso.

C’è un test in Giappone che può indicare l’invecchiamento cerebrale: trova la farfalla, l’anatra e il pipistrello! pic.twitter.com/RWy11uFkNW — Ziggy (@Ziggy21327452) July 21, 2020

Ecco di seguito la soluzione di questo divertente rompicapo. Va detto che né la farfalla, né la papera né il pipistrello erano facili da scovare. Voi quanti animali siete riusciti a trovare?

