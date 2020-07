Juventus sciupato il primo match point: #Sarriout torna di tendenza

La Juventus ha perso ieri il primo match point Scudetto contro l’Udinese e su Twitter è tornato di tendenza l’hashtag #Sarriout.

Dopo la sconfitta di ieri, maturata in casa dell’Udinese, crescono i dubbi sul futuro del tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Nelle ultime gare, i bianconeri non hanno brillato e, soprattutto, hanno perso l’occasione di bissare il nono Scudetto consecutivo lasciando per strada 10 punti sui 5 a disposizione. Fallito il primo match point della stagione, per laurearsi per la 36esima volta Campione d’Italia, la Vecchia Signora necessità di una vittoria nelle ultime tre gare di campionato dove affronterà, in ordine, Sampdoria, Cagliari e Roma.

Juventus, occasione Scudetto persa: si alimentano i dubbi del popolo bianconero, #Sarriout di tendenza su Twitter

La Juventus ieri sera ha mancato l’occasione di mettere definitivamente un punto al campionato e portare a casa il nono titolo consecutivo, il 36esimo della sua storia. I bianconeri, dopo un discreto primo tempo chiuso in vantaggio grazie alle rete di De Ligt, si sono fatti rimontare dall’Udinese che prima con Nestorovski e poi, agli sgoccioli, con Fofana hanno battuto la capolista. Un secondo tempo da dimenticare per la squadra di Sarri incapace di chiudere i giochi e portare a casa lo Scudetto. La sconfitta di Udine ha lasciato aperto il discorso non solo per l’Atalanta a 6 lunghezze dalla vetta, ma anche per Inter e Lazio rispettivamente a meno 7 e meno 8 con 9 punti a disposizione prima della fine.

Oltre alla prestazione allo stadio Friuli a preoccupare i tifosi bianconeri è il ruolino di marcia della squadra che nelle ultime 5 partite ha conquistato altrettanti punti, subendo la bellezza di 12 gol a fronte dei 10 realizzati. Nelle ultime quattro gare non vinte, i bianconeri in tre occasioni (Milan, Sassuolo e Udinese) sono andati in vantaggio, ma hanno subito la rimonta nella seconda frazione. Riprese costate ben 8 punti alla Juventus apparsa spaesata, stanca e senza idee con una fase difensiva nettamente da rivedere. A questo si aggiunge l’imminente ripartenza della Champions League, dove la Juventus in prima battuta sarà costretta a rimontare l’1-0 dell’andata contro il Lione per staccare il pass per i quarti di finale. L’eventuale passaggio del turno metterà di fronte ai bianconeri un altro grande scoglio. La Juve dovrà affrontare la vincente del match tra Real Madrid e Manchester City.

Il popolo bianconero, ormai da settimane, ha puntato il dito contro il tecnico bianconero e ieri sera è tornata di tendenza su Twitter l’hashtag #sarriout. Crescono, dunque, i dubbi sul futuro dell’allenatore napoletano il cui gioco, per molti, non si adatta al meglio alla Juventus e ai suoi giocatori.

Adesso per scacciare via le ombre delle ultime gare, per la Juve e soprattutto per Sarri, è fondamentale battere domenica in casa la Sampdoria, così da laurearsi Campione d’Italia. La squadra avrà così il tempo per riordinare le idee in vista della Champions.

