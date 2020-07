Laura Pausini continua a portare avanti un’interessantissima iniziativa sui social, mostrando ai fan i luoghi più belli della sua Romagna.

Con i suoi consueti post in cinque lingue (italiano, spagnolo, inglese, portoghese e francese), Laura Pausini conduce i suoi fan alla scoperta della natura delicata ed incontaminata della Romagna, tra campi di girasole e distese di grano. La cantante, conosciuti in tutto il mondo, racconta con entusiasmo aneddoti di questi bellissimi luoghi, sempre affiancata dal consulente di immagine Andrea Manella. Cliccate su “successivo” per vedere la sua ultima foto!

