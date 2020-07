Scintillante Manuela Arcuri, l’attrice laziale si fa vedere in tenuta estiva e lo spettacolo è di quelli che vorremmo non finissero mai. Che meraviglia.

Visualizza questo post su Instagram Smile! Whatever 🌻🌼🌸🌺 #happiness #work #grateful #bomdia #proteggiamoilmare Un post condiviso da Manuela Arcuri (@manuelaarcuri_official) in data: 24 Lug 2020 alle ore 1:50 PDT

Da sempre ricordiamo Manuela Arcuri per la bellezza che straripa dal suo corpo. Viso, curve, sensualità…alla 43enne originaria di Anagni, in provincia di Frosinone, queste doti non sono mai mancate.

Lei abbiamo avuto modo di ammirarla in tante comparsate in televisione ed anche al cinema. Senza contare le ospitate in occasioni speciali come il Festival di Sanremo. E Manuela conserva le stesse grazia e freschezza di quei tempi, nei quali era giovanissima ed in cerca di conferme. Ora da parecchio il suo nome è ben consolidato all’interno del panorama dello spettacolo italiano. È bella da morire la Arcuri, con quei suoi capelli scuri fluenti, gli occhi neri penetranti e due labbra ed un sorriso capaci di pietrificare chiunque stia ad ammirarla.

Manuela Arcuri, bellissima come sempre

Visualizza questo post su Instagram Sempre così ❣️ Un post condiviso da Manuela Arcuri (@manuelaarcuri_official) in data: 19 Lug 2020 alle ore 10:44 PDT

