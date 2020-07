Meteo. Forti temporali in arrivo. Rischio e allerta arancione in varie regioni

Meteo. La situazione metereologica subirà un netto peggioramento nelle prossime ore. Temporali e grandine in arrivo. Alcune regioni in allerta arancione

Prepariamoci ad affrontare ore di forti ondate temporalesche, prevalentemente nelle regioni del Nord. Già in queste ore, raffiche di grandine stanno colpendo i rilievi alpini e prealpini centro-orientali e alcune aree della Lombardia.

La situazione subirà un netto peggioramento nella tarda mattinata in cui il fronte temporalesco si sposterà andando a colpire anche le regioni centrali: Toscana, le Marche, l’Umbria e parte dell’Abruzzo. Le alte temperature estive, unite all’elevato tasso di umidità, segneranno eventi metereologici caratterizzati da forti venti, nubifragi e grandinate di grosse dimensioni.

Già nelle prime ore del pomeriggio noteremo un miglioramento nelle aree del Nord-Est. In serata i temporali dovranno placarsi anche a Nord-Ovest.

In considerazione delle previsioni per venerdì 24 luglio, il Dipartimento della Protezione Civile ha ordinato allerta arancione su Emilia- Romagna e sulla Lombardia per rischio metereologico.

L’allerta gialla invece è stata emanata per scongiurare rischi idraulici e idrogeologici su Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Toscana nord, Provincia di Trento, Umbria, Veneto.

