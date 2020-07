Oriana Sabatini pantaloncini stretti e top striminzito, che bomba – FOTO

Una fantastica e imprevedibile Oriana Sabatini sulle orme del proprio compagno, Paulo Dybala: i fan di Instagram su dui giri

Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala mette il turbo e disegna una scia di desideri d’alta scuola per i fan di Instagram.

D’altro canto il marito condivide con lei scatti di vita mozzafiato che contribuiscono a rendere le sue ultime performances idonee a mantenere la testa della classifica dei professionisti più in forma del momento. Paulo Dybala sta deliziando il palato dei suoi tifosi con giocate magiche che lo stanno rendendo più efficace della più nota leggenda e compagno di squadra attuale, Cristiano Ronaldo.

Come se non bastasse è l’esempio classico dell’allievo che supera il maestro, proprio come la sua meravigliosa consorte, Oriana Sabatini dopo la gavetta di gossip, vissuta ad ammirare le gesta dell’altra connazionale rovente e bollente, Wanda Nara.

Oriana è una vera influencer del web da quando ha scelto di vivere in compagnia del calciatore argentino, ex Palermo.

L’ultimo scatto su Instagram è davvero una bomba sexy di bellezza articolata in tutti i suoi particolari, per la 24enne di Buenos Aires: vediamo, cliccando su SUCCESSIVO come è apparsa nelle ultime ventiquattro ore al suo fantastico pubblico di Instagram.

Il caldo fa brutti scherzi ad Oriana Sabatini: i fan non resistono

Incredibile fascino per Oriana Sabatini nel suo ultimo e inedito scatto di mezza estate. La showgirl di marca argentina è un connubio di piacere sensuale e dinamico. La scelta della camicia di notte, in pieno giorno rende il sogno, una scena reale per i suoi ben 5 milioni di followers su Instagram.

Pantaloncini azzurro-mare stretti in vita, che prendono le sembianze del suo corpo da silhouette e un top bianco “freddo” e glaciale per gli appassionati. Dietro quel top striminzito scorge un seno da far paura, mentre lei recita un ruolo da protagonista nelle vesti di turista per sempre..

“Pffffffff✨; Que canchera 😍💕; potraaa❤️; hermosaa😍; Te amoo🔥🔥; bomba 😻; POR FAVOR😍😍😍🔥🔥”.



