Paola Turani, lo scatto in mezzo la natura toglie il fiato – FOTO

Scatto mozzafiato sulle rive del Lago Sauris in Friuli per Paola Turani in versione turista per sempre: fan increduli

Uno schianto della natura la fantastica cartolina del Lago Sauris in Friuli Venezia Giulia, immortalata dalla 32enne di Sedrina, Paola Turani.

L’estate si fa sempre più rovente per le showgirl di Instagram tra onde di bellezza corporea e paesaggi caratteristici che commuovono gli utenti del web. Nel sogno di diventare un’esperta veterinaria c’è dell’altro per la 32enne, protagonista di passerelle prestigiose come Calvin Klein e Versace.

L’ultima bomba di Instagram non mostra i connotati fisici della giovane modella settentrionale, ma le meraviglie di una natura che anche nel nostro Paese ha realizzato dipinti di saggezza, colpevolemente dimenticati dai “Cristoforo Colombo” di turno.

Paola Turani negli ultimi giorni è andata ad ammirare, nelle vesti di turista di paesaggi, le giacenze naturalistiche del Lago Sauris, in Friuli.

Scatti perdifiato aleggiano sul suo profilo Instagram, dove domina incontrastata la straordinaria bellezza del verde caratteristico delle montagne, a picco sul lago azzurro limpido e cristallino, entrambi avvolti in un silenzio di mille parole per Paola Turani, in compagnia della sua macchina fotografica e per i fan, che sognano ad occhi aperti.

LEGGI ANCHE —–> Raffaella Fico, completamente nuda in vasca ricoperta solo di schiuma – FOTO

Momenti di relax tra scatti mozzafiato per la selvaggia Paola Turani