Ragazzo 19enne trovato morto nei pressi di una scuola: è giallo

Un ragazzo di 19 anni è stato ritrovato morto ieri mattina a Potenza nei pressi di una scuola. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato che al momento non escludono nessuna ipotesi.

Dramma a Potenza, dove nella mattinata di ieri è stato ritrovato il cadavere di un ragazzo di 19 anni. Il corpo, stando alle prime informazioni, secondo quanto riferito dalla stampa locale, sarebbe stato rinvenuto nei pressi dell’Istituto Alberghiero del capoluogo lucano da alcuni dipendenti della scuola. Quest’ultimi hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine. Dell’accaduto si sta occupando la Polizia di Stato che ha avviato le indagini per capire cosa possa essere accaduto al 19enne. Nessuna pista è esclusa dagli investigatori, al momento la più accreditata sarebbe quella secondo la quale il giovane possa essere caduto mentre si trovava sulle scale antincendio dell’Istituto.

Potenza, ragazzo 19enne ritrovato morto: indaga la Polizia, nessuna pista è esclusa

Un ragazzo di 19 anni è stato trovato senza vita all’alba di ieri mattina, giovedì 23 luglio, a Potenza. Il cadavere, secondo quanto riferito dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, è stato trovato da alcuni dipendenti dell’Istituto alberghiero “Umberto Di Pasca” in un parcheggio antistante alla scuola del capoluogo lucano, nei pressi di via Anzio, tra le strade più trafficate e frequentate della città. I dipendenti hanno immediatamente contatto le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto.

La Polizia di Stato, giunta sul luogo della tragedia, si è occupata degli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto facendo scattare le indagini. Al momento, come riporta Fanpage, gli investigatori non escludono nessuna pista, ma quella più accreditata sembra essere quella legata ad un tragico incidente. Il ragazzo potrebbe essere caduto mentre si trovava, per motivi da accertare, sulle scale antincendio della scuola, sulla quale sono stati trovati alcuni suoi oggetti personali. Non sono escluse, dunque, neanche le ipotesi del gesto volontario o di una morte violenta.

A far chiarezza sul decesso sarà l’esame autoptico sulla salma del giovane, già disposto dall’Autorità giudiziaria.

