Romina Carrisi , lato A e lato B in tre post da infarto – FOTO

Romina Carrisi ha deliziato i suoi ammiratori condividendo uno scatto che la ritrae in riva al mare.

Romina Carrisi è la quarta figlia di Al Bano e Romina Power. La ragazza si è subito cimentata nel mondo delle arti: grazie all’amore per la fotografia ha partecipato a diverse mostre ed ha scritto anche una raccolta di poesie dimostrando un grande amore anche per la scrittura. La sua passione più grande è, probabilmente, la recitazione: la classe 1987 lasciò l’Italia per studiare in scuole americane, precisamente a Los Angeles. Romina ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta ben 101mila follower. Poco fa la figlia di Al Bano ha condiviso uno scatto con il costume in acqua, mettendo in mostra il suo fisico.

