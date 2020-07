Serie A, Milan-Atalanta; è finita la partita di San Siro

La Serie A non si ferma mai! Questa sera a San Siro si è disputata una sfida di alto profilo tra due delle squadre più in forma del campionato: Milan-Atalanta

Milan-Atalanta. I rossoneri sono in forma strepitosa e già nel primo tempo lo dimostrano, mettendo alle corde la squadra di Gasperini (squalificato). Chi se non un colpo balistico di un Calhanoglu in formato top player poteva sbloccare il match, la cui vittoria darebbe al Milan il momentaneo sorpasso ai danni della Roma, in chiave EL.

L’Atalanta ha anche la possibilità, dopo un consulto VAR per un pestone di Biglia a Malinovski, di acciuffare il pari su rigore che Donnarumma neutralizza allo stesso trequartista ucraino. Ma vediamo come è finito questo confronto davvero divertente a San Siro!

