Sonia Sghairi, l’influencer più sexy del web che ama il calcio – FOTO

Sonia Sghairi, l’influencer ha spopolato sul web. Napoli, calcio e social sono le sue priorità. I suoi fan impazziscono per le sue forme

Tutti la conoscono come l’influencer più sexy del web ma Sonia Sghairi è molto di più. La ragazza si è appena laureata in mediazione linguistica e culturale e da qualche anno vive a Napoli. Ha girato il mondo, un po’ per studiare e un po’ per svago, ma per adesso ha deciso di mettere le proprie radici nella bella città partenopea. Lì tutti la adorano soprattutto i tifosi del Napoli, che condividono con lei gioie e dolori della squadra azzurra.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Oriana Sabatini pantaloncini stretti e top striminzito, che bomba – FOTO

Sonia Sghairi, il suo seno in braccio al mare