La Casa di Carta. Tokyo protagonista del nuovo VIDEO di J Balvin e Dua Lipa

La Casa di Carta. Tokyo protagonista del video clip del primo sinsolo targato dalle star internazionali J Balvin e Dua Lipa dal titolo Un Dìa (One Day)

E’ uscito freschissimo di giornata, venerdì 24 luglio, il nuovo singolo targato da due delle più grandi star inernazionali della musica: J Balvin e Dua Lipa.

Prima collaborazione per i cantanti, sono pronti a farci ballare per le prossime settimane estive. Il brano s’intitola Un dìa (One day). Lo ricorderemo a lungo non solo per le sonorità travolgenti ma anche perchè protagonista del video di accompagnamento è un volto ormai super conosciuto. E’ quello di Ursula Corbero, la sensuale e bellissima Tokyo, criminale dal cuore dolce de La Casa di Carta.

Il brano sarà sicuramente uno dei tormentoni del prossimo mese di agosto. Insieme a J Balvin e Dua Lipa va ricordata la partecipazione di Bad Bunny e Tainy .

Dua Lipa sta vivendo un momento di eccezionale felicità: è la prima e sola artista femminile ad aver 4 canzoni sulla celebre piattaforma Spotify con più di un miliardo di stream ciascuna. Un traguardo da sogno ottenuto grazie all’ultimo album “Future Nostalgia” e all’incredibile successo di pubblico dei singoli come “Don’t Start Now”, “Physical” e “Break My Heart”. L’ultimo in ordine di tempo prima di Un dìa (One day) è “Hallucinate”.

Tokyo de La Casa di Carta. Il sensuale video di Un dìa (One Day)