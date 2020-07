Scappa dalla moglie con l’auto: tragico epilogo

Scena raccapricciante con protagonista una coppia, fuggitiva per le strade di Xianyang. Un’animata discussione si traforma in un triste epilogo

Non si tratta di una novità, il caso scoppiato per le strade di Xianyang, in Cina, che ha generato tanto clamore tra i passanti.

Una classica giornata di vita quotidiana ha acceso gli animi di una coppia di sposi. Moglie e marito iniziano a litigare animatamente, a causa di una tipica incomprensione che il più delle volte sfocia in una definitiva rottura del rapporto.

Alzare la voce attira anche i passanti o i dirimpettati nel caso in cui le discussioni vengono consumate all’interno dell quattro mura di casa. Ed anche in queste circostanze il decibel delle urla può diventare oggetto di attenzione delle istituzioni, proprio come è accaduto a marito e moglie in question.

Vediamo però nel dettaglio come si è evoluta la dinamica del bisticcio tra i due coniugi cinesi, protagonista di scene raccapriccinati in pubblico e con un triste epilogo.

Un diverbio di coppia con un triste epilogo per uno dei coniugi

L’unico momento in cui è possibile mettere il dito tra moglie e marito sembra appartenere ad uno dei casi, accaduti in Cina nelle ultime ore.

Al termine del bisticcio di coppia, l’uomo scappa dalla consorte, ma quest’ultima, non dandosi per vinta insegue l’uomo, fuggitivo dall’abitazione. Qeuest’ultimo decide di sorvolare il problema di cuore e darsela a gambe accendendo i motori della propria auto.

La donna ha il termpo necessario, però per raggiungerlo e seguire le sue intenzioni, accomodandosi sul cofano del veicolo in marcia. Una scena raccapricciante, ripresa dai passanti e giudicata al pari di una pellicola da film tragicomico.

La donna ha rischiato la vita mentre l’uomo accelerava a bordo dell’auto. L’incredula messa in scena, aggiratasi per una manciata di minuti tra le strade di Xianyang, però ha avuto un triste epilogo per uno dei due protagonisti.

I pedoni, sorpresi hanno allertato le forze dell’ordine, che dopo un tregua di un centinaio di metri hanno costretto l’uomo ad arrestare il suo veicolo, con fuori bordo la moglie. Per lui sanzione amministrativa salata e ritiro immediato della patente di guida per due mesi.

Sospiro di sollievo per la “lei” di coppia, che prima ha scampato un pericolo alto di vita poi ha “riso” di fronte alle pene che la polizia ha riservato al marito.

