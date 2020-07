Vacanze e traffico: quando partire? I giorni con bollino nero e rosso

Quando partire per le vacanze? Ecco tutte le giornate con bollino rosso e nero. Traffico intenso nella prima quindicina di agosto.

Dopo il prolungato lockdown, gli italiani tornano a viaggiare. Nonostante la crisi economica e la generale riorganizzazione delle ferie abbia reso difficile quest’anno organizzare le vacanze, il Piano dei servizi per l’esodo estivo 2020 di Viabilità Italia ha stilato una lista dei giorni che saranno maggiormente interessati da intensi flussi di traffico. Come sempre, mete privilegiate le località balneari di tutta Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, aumento dei casi in Europa: la preoccupazione dell’Oms

Traffico, quando partire: tutte le giornate con bollino rosso e nero

È l’8 agosto ad essere la giornata più sconsigliata per viaggiare. Secondo i dati, la mattina in particolare sarà interessata da un intenso flusso di traffico, tanto da essere considerata bollino nero. Seguono i weekend del 24-26 luglio, 31 luglio-2 agosto e 7-9 agosto, tutti e tre marchiati con il bollino rosso. Ma anche in queste ore il traffico continua a dar problemi ai viaggiatori. Interessato in particolar modo il genovese: sull’A12 si registrano attualmente ben dette chilometri di coda.

Viabilità Italiana segnala che tra i tratti più interessati dal traffico nelle prossime settimane dovrebbero esserci l’intera A22, soprattutto per quanto riguarda le località montane; il tratto della A10 tra Genova e Ventimiglia (sempre particolarmente interessato da code), quello della A12 tra Genova e Viareggio e della A15 tra Parma e La Spezia. Molto trafficato anche il tratto di A1, tra Piacenza e il bivio con la A15 (nodo bolognese e fiorentino) e tra Roma e Cassino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carabinieri arrestati, la mamma: “Parlano di Gomorra perchè di Napoli”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter