WhatsApp, come funziona la modalità Multidispositivo presto sull’app

WhatsApp presto riceverà la tanto attesa e richiesta modalità Multidispositivo: vediamo come funziona questa feature che sbarcherà nell’app

Si parla da tempo del possibile arrivo della modalità Multidispositivo su WhatsApp. Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, si tratta di una feature che consentirà agli utilizzatori dell’app di usare lo stesso account su diversi dispositivi nello stesso momento. Una funzione che non è ancora a disposizione del grande pubblico, ma che è in sviluppo. Infatti al momento possono usufruirne solo coloro che sono deputati a provarla nei test interni.

Ciononostante sono trapelate alcune notizie su come funziona la modalità Multidispositivo su WhatsApp. A renderle note è stato WaBetaInfo tramite un pezzo pubblicato sul loro blog. Nell’articolo in questione si possono anche vedere alcuni screenshot. Infatti queste informazioni sono emerse dal codice della versione numero 2.20.196.8 della famosa applicazione di messaggistica istantanea.

