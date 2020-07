Conquista tutti così Anna Tatangelo, con una storia comparsa nottetempo sul suo profilo Instagram. La cantante ha ricominciato una vera e propria nuova vita.

Non abbiamo mai visto una Anna così. Trasgressiva, malandrina, piena di energie. La cantante originaria di Sora, in provincia di Frosinone, prende lo smartphone e davanti allo specchio ci regala dei selfie da ‘maschiaccia’. Ma una maschiaccia in realtà tremendamente femminile e sensuale.

La Tatangelo infatti si sbottona tutta e mostra soltanto il reggiseno. E dà la buonanotte ai suoi fans così, con anche una linguaccia che la dice lunga su quello che è il periodo attuale intrapreso dopo la rottura con Gigi D’Alessio. Da allora – sono trascorsi circa quattro mesi e mezzo – lei ha vissuto un vero e proprio reboot. Infatti la vediamo anche con un look nuovo, con i capelli tinti di biondo platino e raccolti in un taglio diverso rispetto al passato. Inoltre sul suo profilo Instagram sono scomparse tutte le foto ed i filmati postati in passato.

Anna Tatangelo, lei conquista tutti con il suo bad look