Sbranata dal cane di famiglia: bambina di un anno perde la vita

Tragedia negli Stati Uniti. Una famiglia si riunisce a casa dei nonni ma la bambina di 1 anno viene sbranata dal cane: nulla da fare per lei

E’ scomparsa alla tenera età di 1 anno, Scarlett Pereira la bambina di un quartiere statinutense, Providence lo scorso 15 Luglio.

Una semplice e tranquilla giornata di sole si è trasformata per la famiglia della dolce neonata in un inaspettato incubo. Madre e padre avevano organizzato un pranzo di famiglia a sorpresa, a casa dei nonni della piccola Scarlett.

Mentre l’intero nucleo familiare condivideva il banchetto degli alimenti tra sorrisi e sorseggi, Scarlett era seduta a giocare sul prato del giardino di casa, dove i suoi nonni hanno custodito un adorabile e docile pitbull.

Mansueto fino al preciso istante in cui il cane ha iniziato a ringhiare contro la bambina, fino a “caricarla” con tutto il suo possente fisico.

Fu così che si consumò la tragedia in quella dolce e tranquilla giornata d’estate, trascorsa in famiglia. L’intero nucleo è accorso in giardino, quando ha avvertito le urla strazianti della piccola Scalett. Tutti hanno assistito a quella scena raccapricciante che non ha lasciato scampo alla dolce Scarlett.

Il caso Scarlett: l’evoluzione della vicenda

Il caso Scarlett sta facendo il giro del web da più di una settimana. Nel frattempo da quel fatal moment per la pargola di famiglia si raccontano ancora i dettagli di un incubo che difficilmente l’intera famiglia dimenticherà.

Quel giorno per i soccorritori della piccola non ci fu nulla da fare, nonostante le pratiche mediche applicate sulla piccola dagli esperti pediatrici della zona. Le ferite erano così profonde da risultare mortali.

Nel frattempo la polizia, giunta sul luogo del delitto in un secondo istante ha fucilato il pitbull, che prima d’ora non aveva mai dimostrato segni di aggressività. Anzi prima della tragedia il cane nutriva davvero un affetto speciale per Scarlett.

