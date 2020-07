Barbara D’Urso continua ad essere molto attiva sui social: la conduttrice ha postato uno scatto davvero favoloso in costume

Barbara D’Urso, nonostante i suoi 63 anni, è una donna bellissima, sensuale e con un fisico incredibile. La nativa di Napoli continua a far impazzire i suoi ammiratori pubblicando sui social foto e video e mettendo in risalto le sue ‘curve’ mostruose. La conduttrice di punta di Mediaset ha un grosso seguito su Instagram: il suo account vanta 2,7 milioni di follower. Qualche ora fa Carmelita ha postato uno scatto da urlo in costume.

