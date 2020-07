Belen Rodriguez fa impazzire tutti i suoi fan: la showgirl argentina completamente nuda davanti allo specchio.

Belen Rodriguez è sicuramente una delle showgirl più amate e seguite dagli italiani. L’argentina è molto attiva sui social: la 35enne ama condividere scatti bollenti e stories da urlo su Instagram. La nativa di Buenos Aires, dopo la rottura con Stefano De Martino, si è legata sentimentalmente a Gianmaria Antinolfi. Il nuovo amore ha avuto un effetto benefico per la Rodriguez: da qualche giorno la classe 1984 sta condividendo scatti fantascientifici mettendo in mostra le sue curve da sballo. Poco fa, in una ‘storia,’ Belen nuda davanti allo specchio ha letteralmente fatto impazzire i fan

