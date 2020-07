View this post on Instagram

Io sono mora… capelli e occhi scuri… ma quando entra la luce del sole negli occhi, loro si illuminano, diventano quasi chiari… come se la luce facesse attivare delle piccole pagliuzze dorate all’interno che si accendono e danno vita ad un colore nuovo… ecco è esattamente questo l’effetto che dovrebbe fare l’amore nella nostra anima, accenderla e farla brillare ancora di più… proprio come fà quel raggio di sole negli occhi… ☀️