Daydreamer, Can Yaman si sbottona la camicia e i fans impazziscono: uno schianto – FOTO

Daydreamer, Can Yaman si sbottona la camicia e i fans impazziscono: uno schianto nell’ultima foto che ha pubblicato su Instagram

Can Yaman è l’attore protagonista di Daydreamer, la serie tv turca che sta appassionando tutti gli italiani quest’estate. Così tanto che, addirittura, si parla di mandarlo in onda a settembre a giorni alterni con Uomini e Donne. D’altronde la storia d’amore tra Can e Sanem ha davvero fatto impazzire tutti: ma anche la bellezza incredibile dei due attori protagonisti mica scherza. E Can Yaman qui in Italia sta diventando più amato che mai.

LEGGI ANCHE –> Francesca Michielin | il look è aggressivo | boom di like | FOTO

Can Yaman, l’attore protagonista di Daydreamer fa sognare anche sul suo profilo Instagram

L’ultima foto che ha pubblicato su Instagram ha fatto particolarmente girare la testa ai suoi ammiratori, finendo per raggiungere in pochissimo tempo milioni di likes. Al momento nella serie tv il suo personaggio e Sanem si sono finalmente baciati, dopo tante puntate in cui i telespettatori sono stati lì con il fiato sospeso nella speranza di vedere la coppia finire insieme. Adesso che c’è stato il bacio, non ci resta che vedere come si evolveranno le cose tra di loro, e soprattutto se riusciranno a mettersi insieme una volta e per tutte. Sicuramente hanno ancora tanti ostacoli da superare, ma il loro amore sta diventando pian piano sempre più forte.

LEGGI ANCHE –> Tina Kunakey cavalca il tramonto: la FOTO è paradisiaca

I commenti sotto le foto dell’attore non si sprecano, riceve complimenti da davvero tutto il mondo. In particolar modo da noi italiani, oramai il nostro Paese lo ha “adottato” e lui stesso ha più volte sottolineato di amare l’Italia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter