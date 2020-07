Diletta Leotta raggiante nello stadio, bella da togliere il fiato. La giornalista sportiva ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto

Diletta Leotta è uno dei personaggi della televisione più amati da questa ultima generazione, e non solo. Anche su Instagram ha un seguito per niente male. La sua bellezza eterea non può passare inosservata e proprio quest’anno con la sua partecipazione a Sanremo ha avuto modo di farsi conoscere anche da quelli che non seguono il calcio è il mondo dei social.

Diletta Leotta e l’ultimo scatto pubblicato su Instagram, è bella da togliere il fiato

Diletta, infatti, è stata al fianco di Amadeus durante una delle serate dell’ultimo Festival della canzone Italiana. Lì ha avuto modo di farsi conoscere davvero tutto e anche in vesti diverse da quelle a cui siamo abituati a vedere. Da allora ha guadagnato l’affetto non solo degli uomini che sono pazzi di lei, ma anche delle donne più adulte che da quel momento in poi hanno cominciato a vederla come una sorta di figlia. Soprattutto dopo il discorso che lei ha fatto a sua nonna, presente in platea in mezzo a tutti gli altri ospiti.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano. “Non capita mai a me di andare allo stadio per vedere la mia squadra preferita, e beccare una donna bella come te seduta negli spalti ad aspettarmi” scrive un utente, scatenando l’ilarità degli altri followers. “A parte gli scherzi, sei di una bellezza che toglie il respiro. Non riesco a smettere di guardarti”.

