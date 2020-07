Elena Morali, la FOTO è pazzesca: solo lato B da urlo

Elena Morali, modella, influencer ed ex partecipante di Miss Padania e Miss Universo ha pubblicato una foto in costume in cui in primissimo piano c’è il suo lato B

La modella e influencer della provincia di Bergamo Elena Morali ha condiviso uno scatto in bikini seduta sulla prua di una barca e in mostra c’è in primo piano il suo Lato B. La didascalia alla foto scritta dalla ex partecipante a Miss Padania e Miss Universo è stata: “Se fosse così il presente? Semplicemente vista mare”. La battuta è stata servita su piatto d’argento ai tanti follower e fan della modella che hanno reagito scrivendo “Vista mare?” e “Vista un’altra cosa”, “Vista mare dove?” e via discorrendo, riferendosi al “lato B scultoreo” (come ha scritto un seguace di Elena su Instagram) della bella 30enne di Ponte San Pietro.

La foto di Elena Morali sulla prua della barca vista mare