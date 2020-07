Elisabetta Canalis, il bikini copre a malapena le parti basse, sale la pressione – FOTO

Scintillante come una dea, Elisabetta Canalis in bikini si fa vedere così. Il selfie allo specchio è bollente ed il suo fisico è di quelli che tolgono il fiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 25 Lug 2020 alle ore 3:23 PDT

È magnifica Elisabetta Canalis. Che nella mente di tantissimi italiani resta ancora la velina per eccellenza, assieme alla purtroppo ex amica Maddalena Corvaglia. La sarda ha 41 anni ma l’età non è altro che un numero, da quanto risulta dopo avere preso visione dei suoi scatti mozzafiato.

LEGGI ANCHE –> Francesca Michielin | il look è aggressivo | boom di like | FOTO

Il profilo Instagram della Eli è costellato di scatti dove lei fa pieno sfoggio della sua sensualità. Ogni foto è come se fosse una stella. E tra gli ultimi contenuti regalati agli occhi dei suoi numerosi fans, ecco spiccare un selfie che contribuisce ad innalzare la già torrida temperatura di questa estate. Allo specchio, la Canalis ritrae sé stessa mentre indossa un bikini. Sono pochissimi i centimetri che ricoprono la sua pelle. E lei se ne sta con in testa un cappello da spiaggia che ne nasconde il volto, in un gioco di prospettiva con lo smartphone.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo travolgente | il seno scoppia e lingua fuori | FOTO

Elisabetta Canalis bikini, la sarda è più meravigliosa che mai

Lo spettacolo è magnifico. Ed Elisabetta ha ancora tutte le curve al punto giusto. Una roba davvero da spellarsi le mani per gli applausi. A guardarla davvero non sembra che lei abbia superato già da un pò di tempo gli anta. Merito però del tanto esercizio fisico svolto. Attualmente la Canalis è in Sardegna per trascorrere le vacanze estive. Ed è tornata assieme al marito, il chirurgo italo-statunitense Brian Perri, e la loro figlia Skye Eve.

LEGGI ANCHE –> Tina Kunakey cavalca il tramonto: la FOTO è paradisiaca

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 21 Lug 2020 alle ore 8:03 PDT